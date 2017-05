Sportjournalist krijgt C4 na bedenkelijke tweet over winnaar autorace

"Het is niet persoonlijk, maar ik voel me erg ongemakkelijk met een Japanse winnaar van de Indy 500 tijdens het weekend van Memorial Day", postte Terry Frei op Twitter. Memorial Day is de Amerikaanse dodenherdenking. De Verenigde Staten herdenken dan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, waarin Japan een grote vijand was.



De tweet van Frei maakte een storm van kritiek los op sociale media, waarna de journalist zich ijlings excuseerde. "Ik wil mij verontschuldigen bij Takuma Sato", luidde het. "Ik maakte een dwaze vergelijking tijdens een emotioneel weekend, over één van de landen waartegen we in de Tweede Wereldoorlog vochten. Meer specifiek, het land waartegen mijn vader meevocht."



De excuses van Frei maakten weinig indruk op de directie van de Denver Post, de krant waarvoor de man werkte. Frei kreeg zijn C4. ''We verontschuldigen ons voor de respectloze en onaanvaardbare tweet van één van onze reporters. Terry Frei is niet langer één van onze verslaggevers'', verklaarden de uitgever en de hoofdredactie.



Takuma Sato pakte vorige zondag verrassend de zege op de 'oval' van Indianapolis. De Japanner versloeg 32 rivalen in de 500-mijlsrace.