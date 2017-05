Simons blijft speler van Club Brugge, maar wel in een andere rol

Het zat eraan te komen. Club Brugge gunt Timmy Simons nog een jaar als speler. Hij kwam deze middag tot een mondeling akoord om zijn aflopende contract met nog een seizoen te verlengen. Morgen worden alle details dan op papier gezet. Simons wordt in december 41 jaar, maar gaf altijd te kennen dat hij zolang mogelijk wilde voetballen. En daar verandert ook een mindere periode zoals in de afgelopen play-offs niets aan. Er zijn geen garanties dat hij volgend seizoen nog evenveel aan spelen zal toekomen, maar Club schat zijn waarde in de kleedkamer even hoog in.



"Ik heb altijd gezegd dat ik wil blijven spelen zolang ik mij goed voel", aldus Simons. "De voorzitter (Bart Verhaeghe, nvdr) gaf aan dat ik zelf kon kiezen of ik al dan niet als speler bij de Club bleef. Ik voel me nog te fit om te stoppen en doe er nog een jaar bij, weliswaar in een andere rol. Ik geef de kapiteinsband door en zal vooral mijn rol in de kleedkamer spelen als mentor voor de jongere spelers. Beschouw het als een overgangsjaar waarin ik als speler evolueer naar een andere rol binnen de Club en mijn ervaring doorgeef aan de andere jongens. En als de Club mij nodig heeft, dan zal ik er staan."



In januari van dit jaar rondde Simons nog de kaap van 1.000 wedstrijden. Als speler van Club Brugge gaat hij straks zijn negende seizoen in, nadat hij in 2005 koos voor een buitenlands avontuur bij eerst PSV en dan Nürnberg.