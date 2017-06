Sep Vanmarcke na Hammer Sprint: "Ik kom als eerste over de meet, maar beetje stom dat ik niet win"

It's strange to finish first in the end, but you don't win. At least the sponsors will be happy ¿¿ @HammerSeries pic.twitter.com/KB8nGQLpbN

Vanmarcke wist niet goed zich welke houding te geven toen hij na 99 als eerste over de meet kwam: "Ik stak niet echt mijn handen in de lucht en kon niet echt euforisch zijn, want onze ploeg wint niet. Dat is een beetje raar of stom. Het klinkt misschien wat egoïstisch, maar ik heb liever nog zelf een individuele winnaar. Maar goed, deze wedstrijd is helemaal anders. Voor mezelf en voor de ploeg heb ik toch een goede sprintkoers gereden." Zeg dat wel. Behalve de laatste sprint, die dubbele punten voor Cannondale-Drapac opleverde, had Vanmarcke ook de eerste sprint gewonnen in een rechtstreeks duel met Jasper Stuyven van Trek-Segafredo.

Het moet deugd doen, want Vanmarcke is na alle pech in het voorjaar pas enkele weken opnieuw bezig met de conditie-opbouw. "Vandaag heb ik kunnen tonen dat het echt weer beter met mij aan het gaan is", zegt Vanmarcke. "Maar die sprint met Stuyven geeft niks aan. Mochten we zij aan zij naar de finish gaan, zal hij me wel nog kloppen. Maar Jasper was een kilometer langer weg dan mij, en ik kwam uit zijn wiel. Ik zat gewoon iets frisser voor de sprint."



De sprintkoers stond voor Vanmarcke in schril contrast met de klimkoers een dag eerder, toen hij er al na één ronde de brui aan gaf. Maar dat had ook te maken met een 'valse start'. De renners zouden eerst achthonderd meter achter een neutrale wagen koersen, maar toen die wegreed, sprongen de vijf ploegen achter de wagen meteen weg en sloegen ze al meteen een kloof met de rest, vooraleer die kon reageren. Vanmarcke: "Ik zat bij de laatste vijf, en na de eerste bocht die eigenlijk nog in de neutralisatiezone lag, zag ik zelfs de eersten van het peloton niet meer rijden. Ik heb nooit in het peloton gezeten en dat was frustrerend. Na een ronde ben ik gestopt."



Vanmarcke heeft gemengde gevoelens over de format van de Hammer Series: "Ik doe liever lange koersen. Maar ik begrijp dat het voor het publiek best boeiend is. Ook voor de renners is het heel pittig en intensief. In de sprintkoers zijn er misschien zo'n 300 pogingen geweest om weg te springen. Deze formule mag van mij best enkele keren per jaar plaatsvinden, maar het moet ook niet dé maatstaf van de koers worden."