Red Dragons stunten ook tegen VS in World League volley

Daags na de 3-0 stuntzege tegen titelverdediger Servië (FIVB 10) heeft de Belgische nationale mannenvolleybalploeg (FIVB 18) opnieuw van zich laten spreken in de wereldgroep van de World League. In het Servische Novi Sad wonnen de Red Dragons zondag met 3-1 van de Verenigde Staten (FIVB 3), op de voorbije Olympische Spelen in Rio de Janeiro goed voor brons. De setstanden waren 25-23, 25-16, 22-25 en 28-26.

De troepen van bondscoach Vital Heynen, die vorige week naast rechtstreekse kwalificatie voor het WK grepen, leden vrijdag een nipte 3-2 nederlaag tegen Canada (FIVB 8). Maar dankzij indrukwekkende overwinningen tegen Servië en de VS mogen de Belgen, voorlopig met zeven punten tweede in de stand op twaalf teams, nog steeds dromen van de Final 6.



In de tweede week van de World League volgt een bezoek aan Iran (9-11 juni), waar naast het gastland ook Argentinië en Servië wachten. Van 16 tot 18 juni trekt de World League naar Antwerpen. De Red Dragons krijgen er Frankrijk, Italië en Canada als tegenstanders voorgeschoteld.