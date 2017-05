Voetbal

Primeur in Europa League-finale: een blindentribune

"Goals, coaches, kapsels: wij beschrijven alles"

Als Fellaini in de Europa League-finale vanavond plots een blonde coupe heeft, zullen ook de blinde en slechtziende voetbalfans dat weten. Want in het stadion van Stockholm is ook een blindentribune voorzien. Twee Vlamingen vliegen speciaal over voor het 'blindencommentaar'. "Ze zijn dankbaar dat ze het mee kunnen beleven."