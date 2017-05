Ook Belgian Cat Heleen Nauwelaers gaat in Frankrijk basketten

Belgian Cat Heleen Nauwelaers verlaat Sint-Katelijne-Waver voor het Franse Mondeville, dat afgelopen seizoen vijfde werd in de competitie. Het leverde de Normandische club een plaats in de Europacup op.



De 21-jarige Nauwelaerts, in de selectie van twaalf voor het EK in Praag (16-25 juni), is de tweede Belgische die onze competitie voor de Franse ruilt. Julie Allemand trekt van kampioen Braine naar Lyon, dat het seizoen op de elfde en voorlaatste plaats afsloot in de Ligue féminine.