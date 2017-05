Officieel: Preud'homme stopt als trainer van Club, ook assistent Clement weg

Vanochtend sprak 'MPH' zijn spelersgroep toe en hij bedankte Timmy Simons en co voor alles, om ze nadien ook te voorzien van een individueel oefenschema voor deze zomer. Expliciet zeggen dat hij stopte, deed de oefenmeester toen niet. Cameraploegen van VTM en VRT probeerden nog één en ander te ontfutselen bij enkele spelers, maar vingen ook daar bot. Nu is het vertrek van Preud'homme wél officieel, zo bevestigt Club Brugge op zijn website.



"Ik verlaat Club Brugge met het allerbeste gevoel", zegt 'MPH'. "Ik heb in vier jaar tijd goeie resultaten behaald met deze club en voelde mij vanaf dag één thuis. De samenwerking met mijn staf en het bestuur was een plezier en we mogen trots zijn op het geleverde werk. De voorzitter en Vincent vroegen mij om mee met hen Club terug Club te maken. Dat we in 61 thuismatchen op rij scoorden, een clubrecord, bewijst dat dit gelukt is. Na 40 onafgebroken seizoenen op het hoogste niveau ben ik toe aan rust. Was ik tien jaar jonger geweest, ging ik deze club nooit verlaten. Wat mijn toekomst zal brengen weet ik nog niet, eerst las ik voor onbepaalde tijd een rustperiode in. Ik wil de volledige club, voorzitter, CEO, staf, spelers, medewerkers en zeker ook alle supporters bedanken voor de passionele steun de voorbije jaren. Jullie zullen me volgend seizoen zeker nog terug zien op Jan Breydel."



"Michel komt in het rijtje van de allergrootste trainers die Club ooit had", laat voorzitter Bart Verhaeghe optekenen. "Op minder dan vier jaar tijd pakte hij drie prijzen (titel, beker en Supercup) en haalde hij de kwartfinales van de Europa League. Daarnaast werd hij twee keer Trainer van het Jaar én haalde zijn team heel wat individuele prijzen binnen, zoals de Gouden Schoen en Profvoetballer van het Jaar. Michel Preud'homme was de juiste man op de juiste plaats om met Club terug de laatste stap te zetten naar de absolute top in België en we willen hem daarvoor van harte bedanken. Michel zit voor altijd in de harten van de blauw-zwarte familie."