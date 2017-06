Mooie zege van Belgische team WRT Audi, Ide beste Belg

Bij de start verloren we onder meer Max van Splunteren in een aanrijding die veel ergere gevolgen had kunnen hebben. De posities waren vervolgens ingenomen, al begonnen enkele rijders aan een mooie opmars. Onder hen Christoph Mies in de Audi die hij met Enzo Ide deelt, en onze landgenoot Maxime Soulet (Bentley).



Vooraan ging de zege dus naar WRT, terwijl de #90 AKKA ASP Mercedes van Meadows-Marciello als tweede aantikte en de WRT Audi van de ex-F1-rijders Winkelhock-Stevens als derde.



De zesde plaats ging naar Enzo Ide en Christopher Mies, ook in een WRT Audi, en daarmee was Ide veruit de beste Belg. "Van 19 naar 6 op een circuit waar je amper kan inhalen, schitterend denk ik", glunderde Ide na de race. "We hebben nu uitzicht op een mooi resultaat in de hoofdrace morgen". Dries Vanthoor (Audi) werd 12de en Maxime Soulet (Bentley) 15de.