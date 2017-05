Matthias Brändle triomfeert in korte tijdrit Baloise Belgium Tour, Wout van Aert pakt de leiderstrui

Op het vlakke parcours zette Jens Adams een eerste richttijd neer. De veldrijder - wat laten de mannen uit de cyclocross zich zien in deze Ronde van België - zette een knappe 16'25" op de tabellen. Jürgen Roelandts wist even later het traject drie seconden sneller af te werken. Tot Matthias Brändle zich met de zaken ging bemoeien. De Oostenrijkse tijdrijder en winnaar van de proloog van vorig jaar was de eerste die onder de zestien minuten dook. Met een toptijd van 15'41" verpulverde hij de chrono van de Lotto Soudal-Belg.

Vandaag was het Oost-Vlaamse Beveren het schouwtoneel voor de derde etappe van de Baloise Belgium Tour. Onder een stralende zon en bij temperaturen die richting dertig graden gingen, legden de renners dertien kilometer af tegen de klok. Mathieu van der Poel, winnaar van gisteren, geeft de voorkeur aan het mountainbike en ging niet meer van start in de chronoproef.

Het was lang wachten tot iemand nog maar in de buurt kwam van de tijd van de 27-jarige Brändle. Sylvain Chavanel liet een goede tussentijd optekenen, maar strandde uiteindelijk op veertien seconden van de Oostenrijker. De wereldkampioen tijdrijden dan maar? Ook niet. Tony Martin was halfweg twaalf seconden trager dan de Brändle, een kloof die aan de aankomst met twee seconden was opgelopen. En ook onze Wout van Aert kwam in dezelfde eindtijd binnen als Chavanel en Martin. Hondersten beslisten uiteindelijk wie op het podium mocht: Tony Martin kreeg de tweede stek, Wout van Aert werd derde.