Mascherano (Barcelona) is zes weken out met knieblessure

Javier Mascherano heeft gisteravond in de Spaanse bekerfinale een blessure aan de rechterknie opgelopen. De verdediger van FC Barcelona is zes weken out, zo bevestigt de club.

Mascherano moest in de finale tegen Alaves, die Barça met 3-1 won, al na tien minuten van het veld worden gedragen na een botsing. Aanvankelijk werd gevreesd voor een hoofdletsel, maar uiteindelijk bleek hij bij het neerkomen vooral zijn knie te hebben bezeerd.



Door de blessure mist de 32-jarige Argentijn de vriendschappelijke interlands tegen Brazilië (9 juni) en Singapore (13 juni). Hij zou wel fit raken voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen.