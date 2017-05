Marouane Fellaini en Manchester United verslaan Ajax en zijn Europese trofee rijker

Ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslag in Manchester werd de klassieke openingsceremonie van de Europa League-finale aangepast. Met een minuut stilte gevolgd door applaus werd nog even stilgestaan bij de aanslag in de Manchester Arena, die aan minstens 22 mensen het leven kostte.

De tweede helft was nog geen drie minuten bezig of Manchester United verdubbelde zijn voorsprong. Na een corner reageerde Mkhitaryan fluks door een slecht weggewerkte bal met een halve omhaal in doel te tikken. De troepen van José Mourinho kropen na de 0-2 opnieuw in hun egelstelling, Ajax vond maar zelden het gaatje. De beste kans van de partij was nog voor een sterk spelende Fellaini, die een voorzet van Pogba recht in de handen van Onana kopte. Ook Lingard kreeg nog een kans op de 3-0, maar de invaller twijfelde te lang en verprutste zo een counter.

Ajax, met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar en 282 dagen het jongste elftal ooit in een Europese finale, antwoordde met een schot van Traoré, doelman Romero plukte makkelijk. Aan de overzijde liet Ajax-goalie Onana zich wel verschalken, al was er met het openingsdoelpunt veel geluk gemoeid. Na klungelig balverlies van de Amsterdammers legde Fellaini klaar voor Pogba, die trapte vanop de rand van de zestien. Het schot van de Fransman week af op Sanchez, waardoor Onana op het verkeerde been stond en kansloos was. Manchester United deed nadien de deur op slot. Aanvoerder Valencia zorgde in een kansarme eerste helft met een hard schot op de vuisten van Onana nog voor een zeldzaam hoogtepunt.

Eerste Europese prijs sinds 2008

Voor Manchester United is het de eerste Europese prijs sinds 2008, toen de Mancunians onder Sir Alex Ferguson de Champions League wonnen. Ook in 1968 en 1999 ging United met die hoofdvogel aan de haal. José Mourinho zet met de overwinning in de Europa League zijn vierde Europese titel in de prijzenkast. De Portugese succescoach leidde eerder Porto naar de overwinning in de Europa League (2003) en de Champions League (2004), in 2010 won hij het kampioenenbal met Inter Milaan.

Na een matig seizoen in de Premier League, waarin Manchester United op de zesde plaats eindigde, bezorgde Mourinho de Red Devils met de UEFA-beker, de Football League Cup en de Engelse Super Cup (Community Shield) toch drie prijzen. De overwinning in de Europa League betekent bovendien een ticket voor de groepsfase van de Champions League van volgend seizoen.

De Nederlandse recordkampioen wacht al meer dan 22 jaar op een internationale prijs. Ajax won de Europa League (toen nog de UEFA Cup) in 1992, drie jaar later schreven de Ajacieden de Champions League bij op hun palmares. Ook in 1971, 1972 en 1973 ging de Beker met de Grote Oren naar Amsterdam.

Op de erelijst volgt United het Spaanse Sevilla op, dat de vorige drie edities won. De apotheose van de Champions League volgt op 3 juni. De Italiaanse landskampioen Juventus gaat in Cardiff op zoek naar een historische treble tegen de Spaanse landskampioen Real Madrid. .