Marc Wilmots heeft nog werk: Ivoorkust krijgt voetballes van Oranje (5-0)

Wilmots stond er bij België niet om bekend veel aandacht te besteden aan stilstaande fases. Wel, na vanavond hebben we niet het gevoel dat dat veranderd is. Ajax-middenvelder Davy Klaassen nam een goal voor zijn rekening.

Mocht Marc Wilmots - als vanouds in wit hemd - in 'De Kuip' in Rotterdam een stappenteller op zak gehad hebben, dan had hij wellicht zijn persoonlijk record verbroken. De voormalige trainer van de Rode Duivels, die na het ontgoochelende EK moest opkrassen, stond voortdurend te ijsberen voor de dug-out van Ivoorkust. Die houding was helemaal terecht overigens, want het leek nérgens naar. Ivoorkust beperkte zich tot enkele ongevaarlijke afstandsschoten, één goeie kopbal van Lyon-aanvaller Cornet en véél defensief geklungel - het armgezwaai van Wilmots ten spijt.



Trainen op stilstaande fases?

Het begon al bij het openingsdoelpunt. Na een hoekschop stond Nederlander Joël Veltman helemaal ongedekt in de zestien - alvorens de 1-0 binnen te koppen, had hij nog zijn boterhammen kunnen smeren. Bij de 3-0 moet diezelfde Veltman zich voor een tweede keer erg eenzaam gevoeld hebben. Wilmots stond er bij België niet om bekend veel aandacht te besteden aan stilstaande fases. Wel, na vanavond hebben we niet het gevoel dat dat veranderd is.