LIVE: Van Uytvanck begint uitstekend aan eerste ronde en pakt de eerste set

Alison Van Uytvanck (ATP 113) neemt het vandaag in de eerste ronde van Roland Garros op tegen de Japanse Naomi Osaka (ATP 55). Van Uytvanck moest zich via de kwalificaties plaatsen voor de hoofdtabel. Kan ze voor een stunt zorgen en deze hogergeplaatste speelster verslaan? In 2015 haalde Van Uytvanck de kwartfinale, vorig jaar moest ze afzeggen omwille van blessures.

Van Uytvanck duidelijk de betere in de eerste set Tijdens de eerste set kon Van Uytvanck al meteen door de opslag breken van de Japanse en kwam onze landgenote al meteen 1-3 voor. Ze kon deze goede lijn doortrekken en al snel liep ze uit tot 2-5. Ze liet de kans liggen om de eerste set naar zich toe te trekken. Even later is het wel prijs voor Van Uytvanck, ze haalt de eerste set binnen met 3-6 na 54 minuten spelen. Onze landgenote overklast duidelijk de Japanse. Spannende tweede set Van Uytvanck stoomt door en loopt in de tweede set al snel uit tot 1-3. De Japanse komt echter terug tot 3-3 en breekt door de service van onze landgenote. Osaka neemt de leiding en loopt uit tot een 4-3 voorsprong. Net wanneer de Japanse de set kan binnenhalen bij een 5-4 voorsprong, zet onze landgenote de bordjes in evenwicht: 5-5. Ze kan nadien door de opslag breken van Osaka, de tweede ronde ligt binnen handbereik.