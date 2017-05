Koen Casteels ziet in slotfase (rechtstreekse) behoud met Wolfsburg door vingers glippen

De ploeg van Koen Casteels verloor het beslissende uitduel bij concurrent Hamburg SV met 2-1. Invaller Luca Waldschmidt, die amper twee minuten op het veld stond, scoorde de winnende treffer in de 88ste minuut. Een domper voor Wolfsburg dat 0-1 voor kwam, maar nu als nummer zestien in de eindstand barrageduels moet spelen om het behoud. Wolfsburg speelt sinds 1997 in de Bundesliga en eindigde nog nooit zo laag. Twee seizoenen geleden werd de club nog tweede in de competitie, datzelfde jaar won het ook de Duitse beker. HSV verzekerde zich dankzij het kapitale doelpunt in de slotfase alsnog van de redding.



Dortmund naar CL

Borussia Dortmund plaatste zich als nummer drie rechtstreeks voor de Champions League. Na een spectaculair duel haalden de Borussen het met 4-3 van Werder Bremen. Hoffenheim, 0-0 gelijk tegen Augsburg, gaat als vierde naar de voorronde van de Champions League. Marc Bartra stond vanmiddag opnieuw in de basiself bij Dortmund. De Spaanse verdediger was op 11 april het slachtoffer van een explosie op de spelersbus. Hij liep een gebroken spaakbeen op. Het incident gebeurde net voor de Champions League-wedstrijd tegen Monaco.



Heroptreden Hazard

Thorgan Hazard speelde met Borussia Mönchengladbach thuis 2-2 gelijk tegen Darmstadt. Hazard stond voor het eerst sinds zijn blessure opnieuw in de basis. Voor de eindstand was de wedstrijd van weinig belang. Mönchengladbach had niets meer te winnen of verliezen en eindigt op de negende plaats, Darmstadt was al enkele weken zeker van degradatie.