Knowledge Musona: "Elke fles champagne die ik in handen kreeg, dronk ik op"

"Ik dronk elke fles champagne leeg die ik in mijn handen kreeg. Ik drink niet vaak, maar wel als ik euforisch ben", bekent een dolgelukkige Musona. "Het is de eerste keer dat de club Europa in mag, dat wordt een hele mooie ervaring. De nederlaag in de bekerfinale blijft zuur, maar met deze zege hebben we goed gereageerd." "Nu mogen we naar de Europa League. Voetbal is het mooiste als je tegen de beste teams speelt. Welke ploegen dat worden maakt op zich niet zoveel uit. Wij zijn klaar voor elke ploeg, dus we zien wel wie het wordt. Maar nu ga ik eerst even genieten van vakantie en het goede weer in Zimbabwe", concludeert de vinnige spits."

Yves Vanderhaeghe: "Met de glimlach op vakantie"

"Enkele spelers viseerden me met champagne, maar dat heb je er voor over als je het seizoen zo kan afsluiten", zegt trainer Yves Vanderhaeghe. "We waren teleurgesteld na de verloren bekerfinale, maar vandaag hebben we gevat gereageerd. Nu kunnen we met de glimlach op vakantie gaan."



We hebben geleerd uit onze foutjes. Na de tweede goal vergaten we te voetballen en heb ik even moeten bijsturen. De penalty voor Genk was een spijtig voorval want ik vond hem niet terecht. Veel jongens waren tijdens de rust aan het zagen over die fase. Ik heb hen gezegd dat niet te doen en wilde vooral benadrukken dat ze goed aan het spelen waren. In de tweede helft viel dan snel die derde goal, wat de bevrijding was. Onze counters hadden zelfs nog meer goals kunnen opleveren", besluit een trotse coach.