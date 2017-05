Karolina Pliskova zet jacht op eerste plaats uitstekend in

Ondanks de vroege uitschakeling van de Duitse Angelique Kerber (WTA 1) en het verstek van de Amerikaanse Serena Williams (WTA 2) ligt de eerste plaats op de WTA-ranking niet zomaar te grabbel in Parijs. Pliskova moet het toernooi winnen om Kerber als nummer één af te lossen. Evident is dat niet. Pliskova bereikte nog maar één keer de finale van een Grand Slam - vorig jaar was ze runner-up in New York - en in haar voorbereiding op Roland Garros kon ze niet overtuigen. In Stuttgart ging ze er in de kwartfinales uit, in Praag in de eerste ronde, in Madrid in de tweede en in Rome in de kwartfinales. Op Roland Garros, waar ze voor de zesde keer op de hoofdtabel staat, won ze bovendien in haar carrière nog maar drie wedstrijden. Drie keer ging ze er in de eerste ronde uit, twee keer in de tweede.



Ook de Roemeense Simona Halep (WTA 4), net als Pliskova 25 jaar, kan de nieuwe nummer één worden. Zij begint dinsdag aan haar toernooi met een wedstrijd tegen de Slovaakse Jana Cepelova (WTA 89). Halep kende wel een goede voorbereiding. Drie graveltoernooien leverden haar evenveel finales op. Ze won Madrid en was runner-up in Stuttgart en Rome. Op Roland Garros was Halep in 2014 verliezend finaliste.