Juventus verandert stadionnaam in Allianz Stadium

Juventus nam in september 2011 zijn intrek in het Juventus Stadium. Voordien speelde de Oude Dame in het Stadio delle Alpi, dat op dezelfde plaats stond. In 2014 was het nieuwe stadion gastheer van de Europa League finale tussen Sevilla en Benfica.



Voor Allianz is het al het zesde stadion waarvan het de naamrechten koopt. De voetbalstadions in München (Allianz Arena), Wenen (Allianz Stadion), Sao Paulo (Allianz Parque) en Nice (Allianz Riviera) en de rugbystadions in Londen (Allianz Park) en Sydney (Allianz Stadium) kwamen eerder al in handen van de Duitse verzekeringsmaatschappij.



Juventus speelt zaterdagavond in Cardiff de finale van de Champions League tegen Real Madrid. In eigen land veroverden de Bianconeri een zesde titel op rij.

OFFICIAL: On 1 July 2017, our home will be renamed the Allianz Stadium. Full story ¿¿ https://t.co/lZQRtu4GHV pic.twitter.com/GVPJVTlVtG — JuventusFC(@ juventusfcen) 01/06/17 02:00