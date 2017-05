Jo-Wilfried Tsonga als eerste naar finale in Lyon

Het tweede reekshoofd versloeg voor eigen volk de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 71) met 6-2, 3-6, 6-1.



Tsonga staat zaterdag in de finale tegenover het Canadese topreekshoofd Milos Raonic (ATP 6) of de Tsjech Tomas Berdych (ATP 14).



De 32-jarige Tsonga telt veertien ATP-titels op zijn palmares. Dit jaar was hij al de beste op de hardcourttoernooien van Rotterdam (tegen David Goffin) en Marseille.