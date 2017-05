Jenson Button moet vanuit pits starten in Monaco

Jenson Button maakt zijn rentree in de Formule 1 vanuit de pitstraat. Renstal McLaren heeft in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw gesleuteld aan de bolide van de Britse oud-wereldkampioen, die in de GP van Monaco eenmalig de Spanjaard Fernando Alonso vervangt.

Button reed met de negende tijd een sterke kwalificatie op het smalle en bochtige circuit, maar doordat McLaren een motorwissel moest toepassen, werd hij als straf vijftien plaatsen naar achteren gezet in de startopstelling. Door de nieuwe ingrepen aan zijn auto mag de Brit niet eens achteraan op de grid beginnen, maar moet hij starten vanuit de pitlane, waardoor hij met de nodige achterstand aan zijn race zal beginnen.



Zijn teamgenoot Stoffel Vandoorne start vanaf rij zes. De West-Vlaming haalde zaterdag eveneens Q3, maar sleepte nog een gridstraf van drie plaatsen mee.



De Fin Kimi Räikkönen start in zijn Ferrari van polepositie. De GP begint om 14 uur.