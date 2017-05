Jeff Jacobs (21) pakt eerste Belgische snookertitel, Jans zit aan 15 stuks

Naast vijftien nationale titels, heeft Jans zes wereldtitels en tien Europese titels op haar palmares.



Bij de mannen werd Jeff Jacobs voor het eerst Belgisch kampioen bij de senioren. De voorbije vier jaar veroverde de 21-jarige Antwerpenaar al drie keer de titel bij de junioren. In de finale won Jacobs met 7-4 van Kevin Van Hove. Die speelde nu al vijf BK-finales, maar kon alleen in 2004 de nationale titel op zijn palmares brengen. In 2008, 2009 en 2012 werd de Europese kampioen van 2007 runner-up.



Bij junioren ging de titel naar Julien Leclerq. De 15-jarige versloeg in een spannende finale Amedeo Durnez met 6-5. Bij de masters pakte Alain Vandersteen zijn derde Belgische titel door Pascal Tollenaere met 5-4 te verslaan. In het rolstoelsnooker was de titel voor de 22e keer op een rij voor Kurt Deklerck, die in de finale met 3-0 de maat nam van Kenny Vangampelaere.



Uitslagen finales:

Vrouwen:

Wendy Jans - Iris Moyens 4-0

71-28, 86(40)-16, 54-39, 79-5



Mannen:

Jeff Jacobs - Kevin Van Hove 7-4

27-73, 65-56, 8-86(86), 110(105)-0, 61(61)-71(70), 88(53)-24, 10-66, 75-33, 82-28, 82-43, 72(51)-2



Junioren:

Julien Leclercq - Amedeo Durnez 6-5

40-64, 63-43(36), 1-66(66), 67-46, 16-100(49), 82(39)-41(30), 64-13, 68-40, 0-73(73), 45-55, 66(45)-0



Masters:

Alain Vandersteen - Pascal Tollenaere 5-4

47-58, 61-15, 8-77, 19-55, 58-17, 62-16, 52-28, 7-58, 72-40



Rolstoelatleten:

Kurt Deklerck - Kenny Vangampelaere 3-0

67(33)-12, 55-48, 53-29