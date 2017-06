Judo

Jean-Marie Dedecker na het judoschandaal: "De ethiek van een prachtige oosterse sport is kapotgemaakt"

Oud-bondscoach Dedecker wil de judosport redden van de ondergang

Elke onthulling van grensoverschrijdend gedrag was een steek door het hart van de godfather van het judo. De conclusie van Jean-Marie Dedecker is zo direct als zijn ‘my way or the highway’-coaching destijds: het judo moet gered en trainer D.B. moet op de highway.