Hivert geeft eindzege niet meer uit handen in Ronde van Castilië en Leon

De slotetappe ging van start in Ponferrada, in 2014 nog het decor van de wereldkampioenschappen op de weg. 145 kilometer verder in aankomstplaats León kroonde Carlos Barbero zich tot winnaar van de derde en laatste etappe door in een massaspurt iedereen achter zich te laten. De Est Mihkel Raim werd tweede, de Rus Sergey Shilov derde.



In de top vijf van het algemene klassement kwam geen verandering meer. Jonathan Hivert behield zijn 38 seconden voorsprong op dichtste achtervolger Jaime Roson. Henrique Casimiro bleef derde.



Hivert is 32 en werd eerder dit jaar ook al derde in de Ronde van Yorkshire, vierde in de Ronde van de Provence en achtste in de Ronde van de Haut-Var.