Het meest verrassende duet van het Bayern-titelfeest: Ancelotti versus Anastacia

De 4-1 zege tegen Freiburg op de slotspeeldag van de Bundesliga werd er in de Allianz Arena eentje met gemengde gevoelens. Bayern kreeg zijn 27ste kampioenentrofee overhandigd, maar er werd ook afscheid genomen van clubiconen als Philip Lahm en Xabi Alonso. Twee toppers die de schoenen aan de haak hangen. Maar er was dus ook Anastacia, die samen met Carlo Ancelotti de ster was van de Beierse afterparty, gefilmd door fbayern.tv. De zangkwaliteiten van 'Don Carlo' durven we niet meteen te beoordelen, voor présence en durf krijgt de Italiaan wel grote onderscheiding. Bekijk de beelden in het filmpje hieronder vanaf 1'41".