Heiligschennis of innovatie: wat moeten we nu denken van kunstgras?

Het is - naast de videoref - misschien wel het heetste hangijzer van het moderne voetbal: kunstgras of niet? Het werd ooit als de toekomst van het voetbal bestempeld, maar de doorbraak bleef uit. In de Nederlandse Eredivisie, ooit voorloper op dat vlak, spelen zes teams hun thuiswedstrijden op kunstgras. In de Belgische pintjesliga enkel Sint-Truiden. En daar is al veel inkt over gevloeid.