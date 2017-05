Guardiola over Kompany: "Hebben iets speciaal gezien met hem in de matchen die hij nu op rij speelde"

Pep Guardiola bevestigt dat Vincent Kompany (31) volgend seizoen gewoon bij Manchester City speelt. De aanvoerder heeft in negen opeenvolgende matchen zonder kwaaltjes zijn fitheid bewezen en krijgt geen plaats op de transferlijst. "We hebben iets speciaal gezien met hem in de wedstrijden die hij nu op rij speelde", zei de coach. "Ik begrijp nu volkomen waarom hij zo'n belangrijke rol speelde in de vorige titels van Man City." Kompany ligt nog tot 2019 onder contract bij City. Voor zijn laatste comeback waren er twijfels over zijn toekomst, maar die heeft hij allemaal uitgewist. De Rode Duivel was zelf ook niet van plan om te vertrekken. Hij is na negen jaar vergroeid met de club en de stad.