Greg Van Avermaet (BMC) heeft de tweede rit in de Ronde van Luxemburg op zijn naam geschreven. De olympisch kampioen haalde het in de spurt voor zijn ploegmaat Jempy Drucker en de Deen Alexander Kamp. Drucker blijft leider in het algemeen klassement.

Voor Van Avermaet is het de vijfde zege van het seizoen na de Omloop, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix.



(later meer!)