Gooi niet alles op de hoop van misbruik

Op 17 mei kwam de Europese voetbalbond UEFA met een studie. De conclusie: jonge vrouwen tussen dertien en zeventien jaar die gaan voetballen, worden daar psychologisch beter van. Acht van de tien respondenten meldden een toename van het zelfvertrouwen. In 'andere sporten', aldus de studie, zouden maar 74 procent een toename van het zelfvertrouwen rapporteren. Dat is vast de schuld van de judoka's, want - zoals een krant op de voorpagina meldde - 'Judo zit in de wurggreep van misbruik'.

Misschien is het verhaal net iets genuanceerder. De feiten. Ex-judoka Ann Simons (olympisch brons in 2000) engageert zich sinds afgelopen week in een nieuw spotje tegen misbruik in de sport. Zij loopt al jaren rond met haar verhaal over de praktijken van die ene trainer die ze in de media on the record niet bij naam wil noemen, maar iedereen die een beetje thuis is in de Vlaamse topsport, weet over wie het gaat.