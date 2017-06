Geen twijfel mogelijk dat dit de allermooiste knuffel op deze Roland Garros is

Del Potro had de eerste set met 6-3 gewonnen waarna de tweede voor Almagro was. In de derde set stond het 1-1 toen het noodlot opnieuw toesloeg voor de 31-jarige gravelbijter. Adios de droom om nog eens te schitteren aan de Porte d'Auteil. De manier waarop Almagro zijn ontgoocheling uitte, was hartverscheurend. De arme Spanjaard zeeg ineen en begon hysterisch te snikken. Waarop Juan Martin Del Potro zijn groot hart liet zien. De Argentijnse reus kwam over het net om zijn tegenstander te troosten en te begeleiden naar de bank, waar hij zich verder om Almagro bekommerde. Del Potro: "Ik zei hem dat tennis belangrijk is, maar dat zijn gezondheid nu nog een pak belangrijker is." Ook het publiek in Parijs toonde zich groots en begeleidde de aftocht van Almagro met luid applaus en aanmoedigingen.