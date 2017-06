Geen finale voor Dragons na 3-5 nederlaag tegen Duitsers

In een gelijkopgaand eerste kwart werd er nog niet gescoord, daarna ging het snel. In minuut 25 opende Florian Adrians de score voor de Duitsers, twee minuten later lukte Jonas Gomoll de 0-2 en nog een minuut later zette Mathias Müller na een knap uitgespeelde strafcorner zelfs de 0-3 op het bord.



Na de pauze probeerde Dragons uit een ander vaatje te tappen, maar kansen bleven erg schaars en de Duitsers hielden makkelijk stand. In het begin van het vierde kwart werd het na zwak uitverdedigen van de thuisploeg 0-4 via Marco Miltkau (46.), even later maakte Tom Grambusch er op strafcorner zelfs 0-5 van.



Dragons hing in de touwen, maar toonde in de slotminuten toch veerkracht. In de 58e minuut scoorde Alexander Hendrickx na een strafcorner nog de 1-5, een minuut later zorgde Florent Van Aubel na een knappe individuele actie voor de 2-5 en luttele seconden later tikte Timothy Luyten de 3-5 tegen de netten. Daar bleef het bij.



Later op de dag (15u30) strijden het Nederlandse Oranje-Rood en het Engelse Wimbledon om het tweede finaleticket. De winnaar van die partij botst in de eindstrijd op Keulen, de verliezer ontmoet Dragons in de kleine finale. De strijd om het brons (13u) en de grote finale (15u30) zijn voor morgen.

.@khcdragons redt de eer met nog 3 doelpunten in het 4de quarter en speelt morgen de kleine finale. ¿¿ #Final4 #EHL pic.twitter.com/jmgyJtAk7O — Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) 03/06/17 02:00