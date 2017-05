Flipkens grijpt net naast eindzege in dubbeltoernooi Nürnberg

Aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson verloor Flipkens in de finale van de Amerikaanse Nicole Melichar en de Britse Anna Smith. Het werd 3-6, 6-3 en 11/9 na 1 uur en 22 minuten tennis. In de tiebreak misten Flipkens en Larsson een matchbal.



De 31-jarige Flipkens blijft in het dubbelspel voorlopig steken op één WTA-titel. In september 2016 pakte ze samen met Larsson de eindzege in het Zuid-Koreaanse Seoel.



In het enkeltoernooi sneuvelde Flipkens (WTA 89) net als Yanina Wickmayer (WTA 71) in de tweede ronde. Elise Mertens (WTA 59) strandde al in de openingsronde. Kirsten Flipkens trekt nu naar Roland Garros. 'Flipper' speelt er in de eerste ronde tegen de Luxemburgse Mandy Minella (WTA 69).