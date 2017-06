Flesjes schuin, broekje goed, racket droog: loodsen deze vreemde rituelen Nadal naar tiende Roland Garros-triomf?

Rafael Nadal dendert door Roland Garros. De 31-jarige Spanjaard verloor dit jaar nog geen set op het Parijse gravel, en is de absolute topfavoriet om voor het eerst in de tennisgeschiedenis eenzelfde Grand Slam tien maal te winnen. Een uitzonderlijke prestatie, die gepaard gaat met tal van routines. Elke service bestaat uit een en dezelfde handeling. Eerst maakt hij - bij een gravelwedstrijd althans - zijn achterlijn vrij. Nadien trekt hij achtereenvolgens zijn broekje goed, haalt hij zijn klamme shirt van zijn schouders, veegt hij de zweetdruppels van zijn neus, de haren achter het linkeroor, opnieuw naar de neus, en tot slot de haren achter het rechteroor. Elke service opnieuw, game na game, match na match.

Maar er is zoveel meer. Exact drie kwartier voor elke wedstrijd neemt de Spanjaard een ijskoude douche, nadien kleeft hij een witte tape rond de grip van zijn racket. Als hij het stadion betreedt, doet hij dat eerst met zijn rechtervoet en de racket in de linkerhand, ondertussen met de rechterarm zwaaiend naar het publiek. De sporttas plaatst hij iedere keer op dezelfde plaats op zijn stoeltje, de accreditatie en bijhorende foto die eraan vasthangt telkens duidelijk zichtbaar naar voren gericht. Tijdens de toss staat hij steeds te springen, om nadien naar de achterlijn te spurten om met de opwarming te starten.

Allemaal zelfopgelegde regels, die Nadal al zijn hele carrière tot in de puntjes uitvoert. De Spanjaard zelf reageerde in het verleden al meermaals op de vreemde gewoontes: "Het heeft niets met bijgeloof te maken, want dan zou ik het niet meer doen na een nederlaag', gaf Nadal reeds aan. "Het is gewoon mijn manier om een wedstrijd te organiseren en orde te scheppen in mijn hoofd."