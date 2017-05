Fans verkiezen Harry Kane tot Speler van het Jaar, Hazard eindigt als derde

Meer dan 49.000 fans stemden bij de organiserende tv-zender Sky Sports en PFA (Players Football Association). Kane ontving 16.378 stemmen, Kanté 13.515 en Hazard 8.412. Ook Romelu Lukaku stond tussen de zes genomineerden. Hij eindigde als zesde met 955 voorkeursstemmen. Arsenal-aanvaller Alexis Sanchez (6.727 stemmen) en Tottenham-middenvelder Dele Alli (3.507 stemmen) finishten nog voor Lukaku.



Tot nu toe had N'Golo Kanté alle individuele prijzen in de Premier League weggekaapt. Kanté, die vorige zomer overkwam van Leicester City, werd door zijn collega's (PFA Player of the Year), door de journalisten (FWA Player of the Year) en door de analisten (EA Sports Player of the Season) bekroond tot Speler van het Jaar.