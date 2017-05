Dynamiet uit Barça-jeugd

Nouhoun Sylla is 11 en de jongste broer van Mamadou. Zijn droom komt volgend seizoen in vervulling, want het grote FC Barcelona heeft hem de voorbije maanden intensief gescout en geoordeeld dat hij genoeg talent heeft om zijn opleiding in La Masia, het jeugdcomplex van Barça, te mogen afwerken. Mamadou glunderde, herinneringen kwamen boven.

Vader Sylla liet vijftien jaar geleden zijn gezin in Senegal achter om in Spanje op zoek te gaan naar werk. De kleine Mamadou zou zijn papa uiteindelijk twee jaar moeten missen.