Dumoulin lijkt trouw te blijven aan Sunweb, dat ploeg helemaal rond hem wil bouwen

Een insider benadrukt dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de Maastrichtenaar zijn handtekening onder de vernieuwde en verbeterde verbintenis zet, schrijft 'De Telegraaf'. De Duits-Nederlandse wielerploeg is van plan de komende jaren het team helemaal op te bouwen rond Tom Dumoulin, die deze Giro bewijst uit het juiste hout gesneden te zijn voor het grote rondewerk. Teammanager Iwan Spekenbrink wil ook het contract van Wilco Kelderman snel openbreken. Kelderman zou de laatste man van Dumoulin in het hooggebergte moeten worden. Sunweb overweegt het contract met Kelderman, dat eveneens tot eind 2018 loopt, met twee jaar te verlengen.