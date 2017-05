Dries Mertens doet er nog eens twee bij en zit nu aan 27 goals! - Juventus nog geen kampioen in Serie A

Met zijn dubbelslag van vanavond zit Mertens nu aan 27 competitietreffers. Het leverde de Rode Duivel, die tussendoor ook nog de paal trof, een staande ovatie op in San Paolo toen hij na 79 minuten mocht gaan rusten. Napoli blijft in strijd voor de tweede plaats, die rechtstreeks toegang geeft tot de groepsfase van de Champions League. Mertens zelf kan in Italië nog altijd topschutter worden. Met zijn 27 treffers volgt hij op slechts één eenheid van Edin Dzeko, die vandaag één keer scoorde voor AS Roma.



De Romeinen boekten eerder vandaag een doelpuntrijke zege bij Chievo: 3-5. Pas na de rust nam de nummer twee van de rangschikking afstand van de middenmoter uit Verona. El Shaarawy en Salah tekenden elk voor twee goals, Dzeko zorgde voor nummer vijf. Radja Nainggolan mocht na 71 minuten invallen, Thomas Vermaelen bleef de hele match op de bank.



Door zijn zege komt AS Roma tot op één punt terug van leider Juventus. Napoli volgt op twee punten van 'Juve'. De club uit Turijn neemt het morgenmiddag in eigen stadion op tegen degradatiekandidaat Crotone. Met een overwinning verlengt Juventus zijn landstitel.