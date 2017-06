Deze fantastische rally van 41 shots wint Djokovic niet, zijn achtste finale wel

In de kwartfinales speelt 'Nole', het tweede reekshoofd, tegen Dominic Thiem (ATP 7). De Oostenrijker had in de vierde ronde geen genade met de Argentijn Horacio Zeballos (ATP 65). Hij maakte het af in drie korte sets: 6-1, 6-3 en 6-1 na 1 uur en 39 minuten. Thiem kan revanche nemen tegen Djokovic, die de Oostenrijker vorig jaar op het Parijse gravel in de halve finales een halt toeriep. Twee weken geleden gaf de Serviër Thiem nog een 6-1 en 6-0 pandoering in de halve finales van het ATP-toernooi in Rome.



Novak Djokovic staat sinds 2005 onafgebroken op de hoofdtabel van Roland Garros. De voorbije vijf edities haalde hij vier keer de finale. In 2012 en 2014 was Rafael Nadal te sterk, in 2015 Stan Wawrinka. Vorig jaar versloeg Djokovic in de eindstrijd Andy Murray in vier sets. Zo mocht de Serviër het enige grandslamtoernooi dat hij nog niet had gewonnen dan toch bijschrijven op zijn erelijst.