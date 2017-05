Club Brugge riskeert 4.000 euro boete en voorwaardelijke match achter gesloten deuren

De op 1-1 geëindigde topper op de achtste speeldag van Play-off I in de Jupiler Pro League stond bol van de incidenten. In de tweede helft gooiden supporters van de thuisploeg rookbommen op het veld in de buurt van vierde official Wim Smet, die geraakt werd en even moest bekomen. Scheidsrechter Sébastien Delferière legde de wedstrijd daarop tijdelijk stil en nam het incident op in zijn scheidsrechtersrapport. Ook in het verslag van de Match Delegate werd het voorval opgenomen. Nog tijdens de wedstrijd kreeg Youri Tielemans bij een corner een regen aan papierproppen naar zich gegooid, werd ook trainer René Weiler geraakt door een projectiel en zouden er racistische spreekkoren geweest zijn.