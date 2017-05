Cleveland verkoopt Boston stevig pak slaag en breekt record, LeBron James eens te meer de grote man

Bij het topteam uit Ohio waren de grote namen op de afspraak. LeBron James werd topschutter met 30 punten, voor Kyrie Irving (23 ptn) en Kevin Love (21 ptn). Jaylen Brown was met 19 punten de meest productieve thuisspeler.



Bij de rust had Cleveland al een voorsprong van 41 punten opgebouwd, een record in de NBA play-offs.



Cleveland won woensdag het eerste duel in Boston met 104-117. In deze play-offs verloor de titelverdediger nog geen enkele wedstrijd nadat eerder Indiana (in ronde 1) en Toronto (in ronde 2) met 4-0 werden verslagen.



LeBron James en co lijken dus op weg naar een nieuwe finale tegen, vermoedelijk, Golden State. De Warriors leiden in de eindstrijd van de Western Conference met 2-0 tegen San Antonio.



Leonard, Harden of Westbrook?

De NBA maakte vrijdag overigens ook de namen van de drie finalisten voor de trofee van beste speler (MVP) bekend. De drie kandidaten zijn Kawhi Leonard (San Antonio), James Harden (Houston) en Russell Westbrook (Oklahoma City). Meervoudig winnaars LeBron James (2009, 2010, 2012 en 2013) en Stephen Curry (2015 en 2016) werden door de gespecialiseerde jury van journalisten niet geselecteerd. Leonard, Harden en Westbrook staan alledrie nog niet op de erelijst.



Westbrook lijkt de favoriet. Hij verbeterde dit seizoen het stokoude record qua 'triple doubles' (dubbele cijfers in punten, assists en rebounds) van de legendarische Oscar Robertson en kroonde zich bovendien tot beste schutter van de reguliere competitie met gemiddeld 31,6 punten.



Op 26 juni wordt de winnaar bekendgemaakt, samen met onder meer de beste coach en de beste rookie.