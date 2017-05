Button drie plaatsen achteruit bij eventuele volgende Grand Prix

De twee piloten botsten in de 61e ronde, waarna de wedstrijd geneutraliseerd werd tot de 67e ronde. Wehrlein kwam bij de klap hardhandig in aanranking met de bandenmuur.



Het lijkt onwaarschijnlijk dat Button de straf zal moeten ondergaan. De Brit, die zich sinds het einde van vorig seizoen wijdt aan de triatlonsport, zat zondag enkel in de wagen van McLaren om de Spanjaard Fernando Alonso te vervangen, die deelnam aan de Indy 500.



Sauber communiceerde vanavond dat Wehrlein ongedeerd was.