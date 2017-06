Buffon: "We speelden zo goed voor rust, we dachten dat we gingen winnen"

Juventus-doelman Gianluigi Buffon is vanzelfsprekend erg teleurgesteld na de verloren Champions League-finale (1-4) van Real Madrid. "We speelden zo goed in de eerste helft, we dachten dat we gingen winnen."

©EPA De 39-jarige Italiaan wist weer niet een finale van de Champions League te winnen, na eerdere miskleunen met Juve in de CL-finale in 2003 en 2015. Hij toonde zich echter een groot verliezer. "Real Madrid toonde klasse en de instelling die nodig is om de finale te winnen. Zeker gezien de tweede helft verdiende Real te winnen."



Een verklaring voor het niveauverschil van zijn ploeg tussen de eerste en tweede helft heeft de doelman ook niet. "Ik zou het niet weten", aldus een ontgoochelde Buffon. ©AP ©AFP