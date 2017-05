Boston houdt finalehoop levend met winst in Cleveland

Cleveland freewheelde tot dusver door de play-offs met 4-0 zeges tegen Indiana (eerste ronde) en Toronto (twee ronde). Ook tegen Boston leek er na twee wedstrijden geen vuiltje aan de lucht voor de Cavaliers, maar in het derde onderlinge duel leerden LeBron James en co opnieuw wat verliezen is.



De partij stevende op verlengingen af, tot Avery Bradley met een ultieme driepunter in de slotseconde de bezoekers de zege bezorgde. Bradley was goed voor 20 punten, zeven minder dan zijn teamgenoot Marcus Smart. Bij de 'Cavs' waren Kyrie Irving (29 ptn) en Kevin Love (28 ptn) goed bij schot. LeBron James kwam niet verder dan 11 punten.



Dinsdagavond spelen beide teams opnieuw tegen elkaar in Cleveland. Wie het eerst vier keer wint, mag om de NBA-titel strijden tegen de winnaar van de Western Conference. Dat wordt zo goed als zeker Golden State. Na drie duels leiden de Warriors van sterspeler Stephen Curry met 3-0 tegen San Antonio. Vandaag (maandagavond) kan voor de Spurs het doek vallen als ze opnieuw thuis de boot ingaan tegen de kampioen van 2015.