Bondscoach Löw stelt Draxler aan als Duits kapitein voor Confederations Cup

Duitsland speelt tijdens de Confederations Cup, het toernooi dat traditioneel een jaar voor de start van het wereldkampioenschap wordt afgewerkt, niet met de sterkste selectie. Veel vaste waarden krijgen na een lang seizoen rust. Dat geldt ook voor doelman Manuel Neuer, die normaal gesproken de aanvoerdersband draagt.



Löw wil op de Confederations Cup starten met de bouw van een nieuw team. Draxler krijgt daarbij een hoofdrol. Als Draxler niet zou spelen, is Shkodran Mustafi (Arsenal) aanvoerder, aldus Löw.



Duitsland kwam gisteren in een vriendschappelijke interland in en tegen Denemarken dus niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Kimmich (Bayern München) wiste twee minuten voor tijd de openingstreffer van Eriksen (Tottenham) uit. Lukas Lerager (Zulte Waregem) mocht invallen bij de Denen.



Zaterdag wacht de Duitsers in eigen huis in Nürnberg de zesde wedstrijd in de WK-kwalificatierace richting Rusland. De puntenloze rode lantaarn in groep C, San Marino, mag geen probleem zijn voor de Mannschaft.