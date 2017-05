Belgisch team verliest 24 Uur van de Nürburgring in laatste ronde

Land Motorsport kaapte letterlijk de zege weg en het werden Mies-De Phillippi-Winkelhock-van der Linde en niet het viertal van WRT. Bovendien verloor de WRT Audi in de allerlaatste meters ook nog eens de tweede plek. Die ging naar Palttala-Catsburg-Sims-Westbrook in de Rowe BMW. "De zege was weg", vertelde winnaar en ex-F1-rijder Markus Winkelhock, "maar wat in de finale gebeurde, maakte ik nooit eerder mee. We lagen derde en de zege was niet meer mogelijk, maar we hebben het alsnog gehaald."

Land Motorsport kende in de eindfase bij het tanken wat problemen, de zege leek verloren, maar een goede bandenkeuze na een regenbui, maakte in de laatste 30 minuten dus alles anders. Het team wisselde initieel de banden, maar in plaats van door te rijden werd auto weer tegengehouden en kreeg in extremis toch nog regenbanden mee, meteen het recept voor de zege. Voor De Phillippi en van der Linde is het de eerste zege, voor Mies de tweede en voor Winkelhock de derde.

René Rast (WRT): "We hebben initieel de verkeerde bandenkeuze gemaakt en zijn een tweede keer moeten binnenkomen voor een tweede stop en regenbanden, dus ging de zege verloren,"



Dat WRT in de slotfase de race, die hen leek toe te komen, nog verloor, past volledig in het plaatje van de Belgen in deze editie van de 24 Uur van de Nürburgring. Maxime Martin was de beste Belg, als 10de, in de tweede BMW M6 van Rowe, terwijl Nico Verdonck in zijn ABT Bentley als zestiende over de meet kwam. Laurens Vanthoor (Porsche) en Fred Vervisch (Audi) haalden het einde niet, terwijl Maxime Soulet (Bentley) na een inhaalrace als 21ste over de meet kwam.