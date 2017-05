Bekende koppen luisteren openingsceremonie van Special Olympics Nationale Spelen op

De sporten vinden plaats op zes verschillende sportsites: industriezone Balendijk en De Soeverein in Lommel, de Breugelhoeve in Peer, provinciaal domein Dommelhof in Neerpelt en zwembad Kapermolen en Bowling Olympia in Hasselt. Tijdens de openingsceremonie waren onder meer wereldkampioene Jolien D'Hoore en prinses Astrid en prins Lorenz aanwezig. Zuhal Demir werd aangekondigd, maar annuleerde uiteindelijk haar afspraak. Vrijdag zou zij wel aanwezig zijn.

De binnenstroom van de atleten, die meer dan een uur duurde, was een spektakelstuk vol vrolijke mensen. Stuk voor stuk dansten ze, lachten ze en kraaiden ze van plezier. De vlam werd uiteindelijk aangestoken door G-voetballer Christophe Theys (28) uit Zwartberg bij Genk. Hij liet vooraf een filmpje over Play Unified zien. Christophe was immers de man die Dembélé uitdaagde voor 'een matchke'.

Met aanstekelijke muziek en duizenden vrijwilligers, coaches en medewerkers was het begin reeds een succes en is iedereen klaar voor hun feest van het jaar.