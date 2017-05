Bashir Abdi loopt WK-limiet op 5.000 meter

De wedstrijd werd gewonnen door de Brit Mo Farah. In 13:00.70, een beste wereldjaarprestatie, ging de olympische kampioen de Ethiopiër Yomif Kejelcha (13:01.21) en de Keniaan Geoffrey Kamworwor (13:01.35) voor.



In Eugene werden er zaterdag zeven beste wereldjaarprestaties op de tabellen gezet. De opvallendste was die van de Amerikaanse hinkstapspringer Christian Taylor. Met 18m11 liet hij de op twee na beste sprong in de geschiedenis optekenen. Taylor zelf ging al één keer verder. In 2015 kroonde hij zich in Peking met een sprong van 18m21 tot wereldkampioen. Het wereldrecord staat al sinds 7 augustus 1995 op naam van de Brit Jonathan Edwards. Die liet destijds op het WK in Göteborg 18m29 opmeten.