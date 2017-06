Bart Raes en Gilles De Coster presenteren 'nieuwe Stadion' op VIER

De eerste afspraak volgt op vrijdag 28 juli. "Gilles De Coster of Bart Raes presenteren, Geert De Vlieger is als vaste voetbalexpert op post. Een mix van journalistieke expertise, passie en ervaring maakt dit sport-trio helemaal VIER", klinkt het. Raes is al jarenlang voetbalcommentator bij Proximus, De Coster is dan weer vooral bekend als presentator van het populaire 'De Mol'.



Begin mei werd duidelijk dat Telenet (aan Vlaamse kant) onder meer VTM afgetroefd had in de strijd om de voetbalrechten. De voorbije seizoenen waren de samenvattingen van de wedstrijden steevast te zien op 'Stadion', maar nu rijft Telenet die exlusieve rechten binnen.



SBS, de moederholding van de commerciële zenders VIER, VIJF en ZES, had naar eigen zeggen bewust gekozen voor de samenvattingen van de Jupiler Pro League. "Het Belgische voetbal is op VIER een ideale combinatie met het Vlaamse entertainment, de human interest en de fictie waarmee de zender bij de Vlaamse kijker de afgelopen jaren tot derde Vlaamse speler naast Eén en VTM is gegroeid", klonk het toen. SBS werkt samen met Play Sports van Telenet om het nieuwe sportprogramma op de rails te krijgen.