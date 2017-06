Bacsinszky pakt scalp Venus Williams in vierde ronde

Timea Bacsinszky (WTA 31) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De 27-jarige Zwitserse schakelde in de vierde ronde de negen jaar oudere Venus Williams (WTA 11) in drie sets uit: 5-7, 6-2 en 6-1 na 2 uur en 12 minuten. Veterane Williams, het tiende reekshoofd, kegelde Elise Mertens (WTA 60) in de derde ronde uit het toernooi. Bacsinszky speelt bij de laatste acht tegen het dertiende reekshoofd Kristina Mladenovic (WTA 14). De Française was eerder op de dag met 6-1, 3-6 en 6-3 te sterk voor titelverdedigster Garbine Muguruza (WTA 5).