ATP Finals nog zeker tot 2020 in Londen

De ATP finals gaan al sinds 2009 op het hardcourt in de O2 Arena in Londen door, en dat blijft nog minstens tot 2020 het geval. Het toernooi heet voortaan de Nitto ATP Finals, en vindt dit jaar van 12 tot 19 november plaats.



Titelverdediger en nummer één van de wereld Andy Murray is blij dat hij het seizoen ook de komende jaren in eigen land kan afsluiten. "Het publiek is er ongeëvenaard, en dat maakt het een van de meest speciale toernooien voor spelers", vertelde hij aan de ATP. Murray is op de ranglijst van 2017 voorlopig wel pas dertiende, en zal zich dus moeten herpakken om de ATP Finals te halen. David Goffin staat op de vijfde plaats.