Atlético Madrid mag deze zomer geen nieuwe spelers aantrekken

Atlético Madrid kreeg de straf opgelegd van de Wereldvoetbalbond (FIFA) na het contracteren van internationale minderjarige voetballers. De club ging in beroep, maar kreeg geen gelijk van het TAS: de geldboete die de FIFA had opgelegd, werd wel verlaagd van ongeveer 825.000 naar 510.000 euro, maar het transferverbod tot januari 2018 blijft gelden.



De transferban is een serieuze doorn in het oog voor de ploeg van Rode Duivel Yannick Carrasco. De Colchoneros waren van plan om mee te werken aan een transfer van hun Franse aanvaller Antoine Griezmann en hadden Lyon-spits Alexandre Lacazette op het oog als vervanger. De kans is groot dat trainer Diego Simeone nu zijn volledige kern zal willen behouden.



Vorig jaar kregen de andere Spaanse grootmachten Barcelona en Real Madrid een gelijkaardige straf opgelegd voor het overtreden van de reglementen bij internationale transfers van spelers onder achttien jaar. Barça omzeilde het verbod dat liep vanaf september door al in de zomer de transfers van Arda Turan en Aleix Vidal af te ronden. Beide spelers mochten pas het volgende kalenderjaar officiële matchen spelen voor de Catalaanse club, maar konden dus wel al meetrainen en niet meer aangetrokken worden door een andere ploeg.



Real Madrid kreeg vorige zomer een verbod van twee transferperiodes opgelegd. De Koninklijke ging eerst in beroep bij de FIFA, waardoor ze vorige zomer toch transfers konden doen aangezien het beroep opschortend werkte. In december besloot het TAS in hoger beroep om het verbod in te korten tot enkel de wintertransferperiode. Bovendien werd de boete, opgelegd door de FIFA, teruggebracht van 336.000 tot 224.000 euro.