Arsenal mist voor het eerst in 20 jaar Champions League na zeges Man City en Liverpool, Batshuayi scoort er weer 2

Van 1996-1997 was het geleden dat Arsenal niet uitkwam op het kampioenenbal, maar volgend seizoen is het weer zover. De Gunners deden wel wat ze moesten doen thuis tegen Everton (3-1), maar overtuigende zeges van Liverpool (3-0 tegen Middlesbrough) en Manchester City (0-5 op Watford met een goal van Kompany en twee assists van De Bruyne) doen Arsenal als vijfde eindigen.

Man City rechtstreeks naar de Champions League, Liverpool speelt de laatste kwalificatieronde. Lukaku, die via penalty wel scoorde in het Emirates, klokt af op 25 goals. Dat zijn er uiteindelijk vier minder dan Harry Kane, die na vier goals in Leicester donderdag vandaag drie keer toesloeg in Hull en de 'Golden Boot' de zijne maakte. Ook Toby Alderweireld scoorde in een 1-7 zege voor de Spurs. Chelsea ten slotte sloot af met een 4-1 zege tegen Sunderland, met goals van Hazard en twee keer Batshuayi. Alderweireld wachtte tot de laatste speeldag om een eerste keer te scoren: de 1-7 in Hull - Tottenham. ©AFP

Het was al september 1996 toen Arsène Wenger op Highbury de ontslagen Bruce Rioch kwam vervangen. 'Le Professeur' loodste Arsenal nog achter Manchester United en Newcastle naar de derde plaats, maar die volstond toen nog niet voor deelname aan de Champions League. De voorbije jaren verzekerde Arsenal zich via een sterke eindspurt nog wel steeds van minstens de vierde stek, maar dit jaar komt Arsenal net een puntje tekort op nummer vier Liverpool. De roep om het ontslag van Wenger klinkt zo alleen maar luider in het Emirates. Net zoals dat van eigenaar Stan Kroenke trouwens. De Russische multimiljonair en minderheidsaandeelhouder Usmanov zwaait met de nodige miljoenen om de Amerikaan uit te kopen - afwachten wat dat geeft deze zomer.



De Gunners wonnen nochtans hun slotmatch tegen Everton met 3-1, ondanks snel rood voor Koscielny. Zo mist de Franse sterkhouder achterin, net als Gabriel, de FA Cup-finale van volgende week tegen Chelsea. Pas na goals van Bellerin en Sanchez kon Lukaku toeslaan. Na hands zette hij een strafschop feilloos om voor zijn 25ste goal in de Premier League. Het zou niet voldoende zijn om zijn droom om topschutter te worden te realiseren. In de slotfase scoorde Ramsey nog erg knap, bij Everton speelde Mirallas de hele partij. Rood voor Koscielny na een te late sliding op Enner Valencia. ©Getty Images Ramsey zette met een heerlijke krul de 3-1 op het bord in Arsenal - Everton. ©EPA

Chelsea boekte tegen rode lantaarn Sunderland zijn dertigste zege in de Premier League - geen team deed ooit beter. De partij stond vooral in het teken van de overhandiging van de kampioenentrofee en het afscheid van clublegende John Terry, die in minuut 26 (zijn shirtnummer) met een staande ovatie naar de kant werd gehaald. De verdediger speelde 22 jaar voor de Blues. Ondanks de 0-1 van Manquillo werd het opnieuw een zware zege voor Chelsea. Willian maakte gelijk, snel na de pauze maakte Hazard er op zijn karakteristieke wijze 2-1 van. Op assist van Costa ging hij langs links voorbij zijn mandekker om dan met een gekruist schot zwaar uit te halen in de verste hoek. Ook Pedro scoorde, waarna Batshuayi zijn sterke slotweken luister bijzette. Ingevallen even na het uur, sloeg hij in de blessuretijd twee keer toe. Eerst op assist van Pedro als killer in de zestien, meteen daarna met een zwaar schot in de verste hoek na een knappe actie. Hazard met de 2-1 voor Chelsea na een typische Eden-goal. ©Getty Images ©Photo News Batshuayi aan het feest met Willian. ©Photo News

Manchester City en Liverpool hadden weinig moeite met respectievelijk Watford en Sunderland. De Citizens zagen Kompany al snel opnieuw toeslaan op het veld van Watford, waar de Italiaanse coach Walter Mazzarri moet opkrassen. Al na vijf minuten kopte de kapitein een corner van De Bruyne binnen. De Bruyne gaf halfweg de eerste helft een tweede assist in huis en ditmaal scoorde Aguero. Match gespeeld, waarna nogmaals Aguero, Fernandinho en Gabriel Jesus de uitzege nog veel meer glans gaven. Manchester City rechtstreeks geplaats voor de Champions League. Liverpool van zijn kant kon pas op slag van rusten scoren tegen het al gedagredeerde Middlebrough. Op assist van Firmino brak Wijnaldum met een zwaar schot in de korte winkelhaak de ban. Na de pauze namen Coutinho met een afgeweken vrije trap en Lallana alle zenuwen bij Klopp en co weg. Origi mocht pas in de slotfase invallen. De Red naar de laatste kwalificiatieronde voor het kampioenenbal. Kompany kopt de 2-1 binnen op hoekschop van De Bruyne. ©EPA ©AFP De Bruyne had weer twee assists in huis, waarvan eentje voor Aguero. ©Getty Images